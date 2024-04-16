В Подмосковье у лягушек и жаб начался период размножения

Температура в Подмосковье устоялась, пруды и лужицы прогрелись до необходимых 16 градусов и у жаб с лягушками начался брачный период, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Амфибиям, как и рептилиям, для ускоренного обмена веществ и размножения необходимо солнечное тепло, кроме того, они зависят от воды, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Сейчас многие жители нашего региона могут услышать вблизи водоемов брачные серенады лягушек и жаб. Большие скопления этих земноводных собираются у прудов и прогретых луж в середине весны, дабы продолжить свой род».

По словам герпетологов, всем амфибиям для размножения необходима вода, ведь весь процесс развития от икринки до лягушонка происходит именно в ней. Ее оптимальной для таких целей температурой считается 16 градусов.

Брачные игры лягушек и жаб сопровождаются обильным и громким кваканьем кавалеров, пытающихся понравиться дамам. В «свадьбах» принимают участие лишь взрослые половозрелые особи, достигшие 3-4 лет. Такой вид амфибий, как серая жаба за раз может отложить до 6 800 икринок, соединенных между собой в шнуры, длина которых иногда доходит до 10 метров. После откладки икры начинается интересный процесс развития и превращения. В зависимости от температуры воды эмбрионы внутри икринок развиваются от 2 до 21 дня, далее личинка многим известная, как головастик, на протяжении 1,5-2 месяцев обильно питается и растет, к концу превращения приобретает лапы и теряет хвост, становясь полноценной маленькой копией своих родителей.

В этот период мешать амфибиям не следует, лучше не смущать их своим присутствием и уж тем более не брать в руки.

«Амфибии — полезное звено в пищевой цепи и экосистеме, они контролируют численность вредоносных насекомых и сами являются пищей для некоторых животных. Такие виды земноводных, как гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба, занесены в Красную Книгу Московской области и их уничтожение или изъятие из природы влечет наложение административной ответственности», — напомнил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.