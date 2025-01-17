В Подмосковье трудоустроены свыше 4,6 млн жителей региона

«В нашем регионе трудоустроены более 4,6 млн жителей, а уровень безработицы составляет 0,1%. В настоящее время количество вакансий превышает число соискателей: на одного безработного приходится в среднем 13 актуальных предложений о работе», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Министерство социального развития региона уточняет, что в Подмосковье насчитывается порядка 70 тысяч вакансий по различным направлениям и специальностям, в то время как число безработных составляет почти 6 тысяч человек. Это создает благоприятные условия для поиска работы и профессионального роста.

По итогам 2024 года в топ сфер деятельности по кадровому дефициту вошли: строительство, транспорт и логистика, здравоохранение и промышленность.

В каждой из этих областей наблюдается нехватка квалифицированных специалистов. Например, в строительстве требуется более 1 200 каменщиков, а в сфере транспорта и логистики открыто свыше 3 200 вакансий для водителей. В промышленности наиболее востребованными являются слесари различных специализаций — их количество составляет около 2 100 вакансий. Кроме того, в регионе сохраняется дефицит медицинских работников: более 480 предложений для врачей и 360 вакансий для медицинских сестер.

Для тех, кто ищет работу или хочет ознакомиться с актуальными вакансиями в любой сфере деятельности, доступен портал «Работа в России», который предоставляет широкий выбор предложений и удобный интерфейс для поиска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.