В Подмосковье трое бизнесменов пытались нажиться на развитии экотуризма

Трое предпринимателей предстанут перед судом в Подмосковье за хищение 173 млн

В Подмосковье перед судом предстанут трое предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве с денежными средствами, выделенными для развития экотуризма в регионе. Общая сумма ущерба превысила 173 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что в сентябре 2023 года бизнесмен и региональный Минкульт заключили соглашение о предоставлении субсидии на господдержку инвестпроекта по созданию 101 модуля некапитального средства размещения в Орехово-Зуевском округе, а также для строительства круглогодичных плавательных бассейнов, приобретения туристического оборудования и монтажа адаптационного скейт-парка для лиц с ограниченными возможностями.

Затем предприниматель составил ложные договоры подряда с двумя коммерсантами, которые были осведомлены о преступных намерениях бизнесмена. Злоумышленники не выполнили работы и похитили денежные средства. Сумма причиненного ущерба составила более 173 млн рублей.

В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурантам предъявили обвинение. Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых в сумме более 572 млн рублей наложен арест.

Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.