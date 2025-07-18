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В Подмосковье теплоход отправится в плавание после устранения нарушений

Судебные приставы Подмосковья во исполнение решения суда на 90 суток приостановили деятельность на теплоходе. Суд, рассмотрев протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, составленный специалистами Роспотребнадзора в отношении юридического лица ПАО «Московское речное пароходство», вынес постановление о приостановлении деятельности на теплоходе «Николай Карамзин». Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Данное решение было обусловлено тем, что в ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров.

Во исполнениесудебногорешениясотрудники Долгопрудненского городского отделения ГУФССП России по Московской области приостановили деятельность на теплоходе в день возбуждения исполнительного производства. В ходе исполнительных действий сотрудники органов принудительно исполнения ознакомили официальных представителей должника с процессуальными документами.

Также судебные приставы предупредили организацию-должника об административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ за нарушение законодательства об исполнительном производстве и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.

Судебные приставы предупредили руководство организации-должника о применении мер принудительного исполнения, а также о возможности досрочного прекращения исполнения наказания, в случае устранения выявленных нарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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