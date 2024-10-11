В Подмосковье теперь можно заказать лабораторные измерения уровней шума онлайн

Строительство, реконструкция и размещение ряда объектов, в отношении которых установлены санитарно-эпидемиологические требования по уровню шумового воздействия, требует получения санитарно-эпидемиологического заключения управления Роспотребнадзора по Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

К таким объектам относятся социальные объекты, многоквартирные жилые дома, торговые и развлекательные центры, кафе, рестораны, пансионаты, интернаты и другие. С полным перечнем объектов нормируемых по шуму можно ознакомиться по ссылке.

Информация о нахождении земельного участка, планируемого под застройку в границах полос воздушных подходов аэродромов, содержится в градостроительном плане земельного участка, который является обязательным исходно-разрешительным документом.

Для получения санитарно-эпидемиологического заключения необходимо предварительно выполнить измерения уровня шума в пределах территории застройки (реконструкции), а также получить экспертное заключение к протоколам указанных измерений уровня шума.

С 11 октября заказать услугу по выдаче протокола лабораторных испытаний (измерений) уровней шума можно онлайн на регпортале госуслуг. В настоящее время для обращения за данной услугой на портале доступны две организации. Услуги предоставляются на платной основе, прейскуранты доступны по ссылкам: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»; ООО «СанГиК».

Срок измерения шумов не превышает 60 календарных дней.

Результатом предоставления услуги является протокол лабораторных испытаний (измерений) уровней шума, который направляется в личный кабинет заявителя.

Чтобы получить экспертное заключение к протоколам измерений уровней шума и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора по Московской области нужно обратиться на портал госуслуг Московской области.

В соответствии с федеральным законодательством, получение санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора в границах приаэродромных территорий не требуется при строительстве и реконструкции объектов, для которых не установлены ограничения по уровню шумового воздействия. Это производственные предприятия, склады, агропромышленные объекты, автодороги, сети газо- и электроснабжения, и другие. По статистике, порядка 60% объектов, реализуемых на территории Московской области в границах приаэродромных территорий, относятся к «ненормируемым» по уровню шума.

Кроме того, летом 2021 года в воздушное законодательство Российской Федерации были внесены изменения, предусматривающие отмену согласований с авиационными властями и отмену получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, строительства гаражей для собственных нужд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.