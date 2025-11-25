В Подмосковье теперь можно подтвердить возраст в магазине через цифровой ID в MAX

Жители Московской области теперь могут подтверждать свой возраст на кассе при покупке товаров с ограничениями без предъявления бумажных документов — с помощью цифрового ID в мессенджере MAX. QR-код в профиле приложения является аналогом паспорта для совершеннолетних граждан. Кроме этого, сервис позволяет подтвердить статус студента или многодетного родителя, так как некоторые розничные торговые сети предоставляют скидки соответствующим категориям покупателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Для подтверждения возраста или социального статуса в магазине достаточно отсканировать товар и выбрать опцию «Подтвердить через MAX». Для этого нужно открыть цифровой ID в профиле мессенджера, предъявить QR-код кассиру или отсканировать его самостоятельно на кассе самообслуживания, после чего произвести оплату.

Чтобы создать цифровой ID, необходимо установить или обновить приложения MAX и «Госуслуги» до последней версии. В профиле мессенджера перейти в раздел «Цифровой ID» и нажать «Создать», выбрав вариант подтверждения личности одним из предложенных способов, после чего дать согласие на передачу данных MAX. Затем в приложении «Госуслуги» сделать селфи и получить уведомление о готовности цифрового ID. После нужно перейти в раздел «Цифровой ID» в MAX и нажать на кнопку «Подтвердить возраст».

Также в Министерстве напомнили о возможности проверить подлинность товаров, подлежащих маркировке, через сервис «Госкан» в приложении «Госуслуги». С помощью этой функции можно узнать срок годности, вес или объем продукта, информацию о производителе, а также посмотреть фотографию товара для сравнения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.