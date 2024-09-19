В Подмосковье теперь можно дистанционно заказать уборку места захоронения

Через этот сервис можно заказать такие услуги, как покраска оградки и надмогильных сооружений, восстановление надмогильного холма, возложение цветов, высадка или стрижка кустарников, устройство и уход за газоном, в том числе искусственным. Также можно заказать вывоз или подсыпку грунта и уборку места захоронения. В зависимости от времени года, уборка включает вывоз опавших листьев и сухой травы, снега или наледей. После выполнения работ, заказанных клиентом, сотрудники «Центра мемориальных услуг» предоставляют фотоотчёт, по которому можно удостовериться в качестве оказанной услуги.

«Мы рады, что у нас появилась такая возможность, когда каждый человек из любого уголка мира может ухаживать за могилами своих родственников. Такой сервис уже не воспринимается нашими гражданами, как экзотический, поэтому мы уверены, что эти услуги будут востребованы круглый год. А опыт, деликатность и знание основ психологии сотрудников ГБУ МО «ЦМУ» дают возможность поддерживать людей в горе и находить для каждого индивидуальный подход. Помимо этого, организация работы учреждения находится под постоянным государственным контролем, что гарантирует качество выполнения обязательств точно в срок, с соблюдением буквы закона», — прокомментировал запуск дистанционных услуг директор ГБУ МО «ЦМУ» Николай Казаков.

Больше новостей и подробная информация о том, как можно обратиться в ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», доступна на официальном сайте учреждения. Телефон круглосуточной горячей линии ГБУ МО «ЦМУ»: +7 (498) 568-99-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.