В Подмосковье теперь доступны все красивые даты для бракосочетания

Впервые в Московской области открыли слоты времени для регистрации брака в нерабочие дни — воскресенье и понедельник, которые имеют красивое сочетание цифр. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Мы увидели запрос на „красивые“, как говорят молодожены, даты для свадьбы, и теперь в регионе можно зарегистрировать брак в любую красивую дату этого сезона, независимо от того, рабочий это день или выходной. Формат может быть любым: свадьба в парке и усадьбе, торжество на своей локации или же классическая регистрация. Отмечу, что уже более 20 тысяч пар запланировали свою свадьбу в этом году», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Теперь пары, желающие вступить в брак, могут подавать заявления на такие привлекательные даты, как: 05.05.2025 (понедельник), 25.05.2025 (воскресенье), 15.06.2025 (воскресенье), 25.08.2025 (понедельник), 15.09.2025 (понедельник) и 05.10.2025 (воскресенье), а также 15.12.2025 (понедельник).

Такие даты станут особенно популярными среди молодоженов, стремящихся сделать свой день особенным и запоминающимся. В связи с этим, важно заранее планировать свои мероприятия и подавать заявление на регистрацию, чтобы выбрать наиболее подходящее время и место для торжества.

Кроме того, молодожены могут запланировать официальную регистрацию брака на одной из выездных площадок региона — их около 60. Церемония бракосочетания остается полностью официальной: регистратор приезжает со всеми необходимыми документами, и брак регистрируется в полном соответствии с российским законодательством. Важным преимуществом является то, что теперь нет необходимости отдельно посещать ЗАГС для оформления документов.

Найти информацию о выездных площадках и подробнее узнать о лучших локациях Подмосковья для бракосочетания можно на портале «Свадьба в Подмосковье» wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.