В Подмосковье свыше 900 человек записались онлайн на экзамен по управлению МКД

На портале госуслуг Московской области можно записаться на прохождение квалификационного экзамена по управлению многоквартирным домом. Уже в электронном виде подано более 900 заявок, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.

Управляющие компании обязаны иметь лицензию для осуществления своей деятельности. Для получения лицензии руководитель организации, а также по желанию его заместители, должен пройти обязательную аттестацию и сдать экзамен. По результатам испытания выдается подтверждающий документ — квалификационный аттестат. Только после этого управляющая компания может подавать заявку на оформление лицензии.

Услуга «Запись на экзамен для получения квалификационного аттестата по управлению многоквартирным домом» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Воспользоваться ею могут физические лица. В онлайн-форме заявления следует заполнить сведения о месте работы и должности, а также выбрать удобную дату и время экзамена. Кроме того, можно сообщить о желании получить квалификационный аттестат проактивно в электронной форме заявления. Его скан-копию отправят в случае успешной сдачи экзамена. Забрать документ на бумажном носителе можно в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.