В Подмосковье свыше 60% почтовых отправлений получают по QR-коду

С начала года с помощью QR-кодов клиенты Почты России в Московской области и Москве получили более 13 млн писем и посылок, это 63% от всех отправлений в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Сейчас достаточно показать оператору QR-код с экрана мобильного телефона, не заполняя никаких бумаг и не дожидаясь push-уведомлений. QR-код содержит всю необходимую информацию о письмах и посылках, которые ожидают адресата или которые клиент оформил для отправки. Технология не требует дополнительной идентификации пользователя, все данные автоматически поступают в систему.

QR-код обновляется каждые 10 минут, что гарантирует прозрачность и безопасность данных. Он зашифрован и соответствует требованиям цифровой защиты информации. Воспользоваться сервисом могут клиенты, оформившие простую электронную подпись и использующие мобильное приложение Почты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.