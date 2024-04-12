В Подмосковье свыше 30 тыс человек трудятся в космической отрасли

Московская область по праву считается центром космической отрасли России. Сегодня на территории региона расположено 17 крупных и средних организаций ракетно-космической промышленности с объемом выпускаемой продукции на 2023 год — более 111,5 млрд рублей. Численность работников в космической отрасли — более 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Передовые технологии литья и сварки, новые материалы, разработка супермощных двигателей, высокоточных приборов, искусственных спутников Земли, развитие компьютерной техники — все это появилось в арсенале научно-промышленного комплекса Подмосковья во многом благодаря освоению космоса», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Брынцалов отметил, что предприятия ракетно-космической отрасли Московской области расположены в Сергиево-Посадском и Щелковском городских округах, а также в Звездном городке, Королеве, Краснознаменске, Реутове, Химках и Истре.

«Подготовка рабочих кадров и специалистов для предприятий ОПК, в том числе ракетно-космической промышленности, ведется подмосковными ссузами по 22 программам среднего профессионального образования», — привел данные председатель Мособлдумы.

Он добавил, что в регионе для сотрудников организаций ракетно-космической отрасли предусмотрены меры поддержки. Так, за 8 лет, с 2016 по 2023 годы, 132 человека получили субсидии на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище».

Подмосковные предприятия: «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», г. о. Звездный городок; «РКК «Энергия» имени С. П. Королева», г. о. Королев; «НПО измерительной техники», г. о. Королев; «ЦНИИМАШ», г. о. Королев; «4 ЦНИИ» министерства обороны РФ, г. о. Королев; «Композит», г. о. Королев; «Конструкторское бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева», г. о. Королев; «НИИКС имени А. А. Максимова» — филиал Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, г. о. Королев; «НПО «Орион», г. о. Краснознаменск; «НПК «Альтернативная Энергетика», Богородский городской округ; «НИИ электромеханики», г. о. Истра; «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности», Сергиево-Посадский г. о.; «Военно-инженерная корпорация» г. о. Королев; «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко», г. о. Химки; «НПО им. С. А. Лавочкина», г. о. Химки; «Газпром космические системы» г. о. Щелково; Центр космической связи «Медвежьи озера» — филиала ФГУП „Космическая связь“, г. о. Щелково.

Достижения предприятий космической отрасли Подмосковья

Обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в космос в 2019 году. Построенная в АО «НПО Лавочкина», она включает два телескопа. Она предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Всего планируется построить восемь карт, самая точная из которых совместит в себе восемь обзоров. Завершение работ планируется в 2025 году.

НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко стало головным предприятием интегрированной структуры, объединившей ведущие российские заводы ракетного двигателестроения, такие как ПАО «Протон-ПМ», «Конструкторское бюро химавтоматики», «НИИМаш».

Также НПО «Энергомаш» получило лицензию министерства промышленности и торговли Российской Федерации для производства деталей для двигателей импортозамещенных лайнеров SuperJet.

Сотрудники АО «ЦНИИмаш» разработали и запатентовали устройство для защиты космических аппаратов от микрометеороидов и частиц космического мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.