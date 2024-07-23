В Подмосковье свыше 3 млрд рублей выплатили на меры поддержки семьям с детьми

В Московской области доступен ряд льгот и мер социальной поддержки семей с детьми. В Год семьи это направление стало более приоритетным. Всего с начала года выплачено семьям с детьми свыше 3 млрд рублей на региональные меры социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В нашем регионе более миллиона семей с детьми, которые мы стараемся максимально охватить заботой и поддержкой. В этом году упростили возможность получения выплаты вместо земельного участка для многодетных, а ежемесячное пособие — 18 тысяч рублей - детям-инвалидам теперь назначается без учета доходов семьи. Помимо финансовой поддержки, строим перинатальные центры и поликлиники, а также расширяем возможности культурного просвещения — бесплатное посещение музеев для многодетных семей», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Всего с начала года выплачено семьям с детьми свыше 3 млрд рублей на региональные меры социальной поддержки. Одной из востребованных мер поддержки семей с детьми является материальная помощь, к которым относятся: выплата единовременных пособий при рождении ребенка, денежная помощь на питание для беременных и малышей, выплата на школьную форму, а также компенсации на оплату коммунальных услуг для многодетных.

Помимо региональной поддержки, семьи с детьми получают и федеральные. Например, единое пособие и материнский капитал.

Узнать о мерах поддержки можно на региональном портале госуслуг или в чат-боте в Telegram «Соцуслуги Подмосковья» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.