В Подмосковье свыше 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства

21 апреля в Подмосковье стартовало Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. За прошедшую неделю уже более 209 тысяч человек приняли участие в голосовании, сообщает пресс-служба министерств благоустройства, информации и молодежной политики Московской области.

Жители региона могут повлиять на то, как будут развиваться их населенные пункты, выбирая объекты, которые требуют обновления.

«Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов Подмосковья. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На сегодняшний день план по количеству голосов уже перевыполнили такие округа, как Воскресенск, Зарайск, Луховицы, Солнечногорск и Орехово-Зуево. Эти муниципалитеты стали лидерами голосования. В список лидеров также вошли Ступино, Красногорск, Лотошино, Истра и Домодедово, что подчеркивает широкий охват программы.

На прошедших выходных состоялся Всероссийский субботник. На территории 70 парков округа провели голосование. В их числе — Сестрорецкий парк в Клину, Центральный парк в Пушкинском, парк «Ривьера» в Можайске, Центральный парк в Ленинском и другие.

В голосовании за объекты благоустройства жителям традиционно помогают активисты регионального движение «Волонтеры Подмосковья».

«Волонтеры работают не только на специальных точках в общественных местах, но и привлекают жителей к голосованию на масштабных мероприятиях и акциях на выходных, рассказывают о проекте ФКГС молодежи на улицах и в парках. Сейчас в волонтерском корпусе работает почти 3,5 тысячи активистов, но мы ожидаем, что их число будет увеличиваться!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Жители Подмосковья самостоятельно определяют направления благоустройства своих населенных пунктов. Это может включать обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкцию центральных площадей или развитие других общественных пространств. Каждый житель региона, достигший 14-летнего возраста, может принять участие в голосовании и отдать свой голос за те территории, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве.

Для участия необходимо перейти по ссылке, выбрать Московскую область и проголосовать за желаемый объект обновления. Также можно обратиться к волонтерам, которые окажут помощь в процессе голосования.

В ведомствах отметили, что голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.