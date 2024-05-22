В Подмосковье свыше 110 пар выбрали регистрацию брака в парках региона

«Стоит отметить, что пары могут выбрать официальную регистрацию брака не только в привычных отделениях ЗАГС, но и в парках региона. Так, например, в шести городских парках мы установили торжественные арки для бракосочетания, а всего у нас открыто 60 выездных площадок — это парки, музеи, усадьбы и парк-отели», — рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Первый зампред отметила, что с начала года свыше 13 тысяч пар уже зарегистрировали брак, а совсем скоро молодожены смогут сами выбрать локацию для регистрации, там где будет комфортно и удобно семье.

В ведомстве добавили, что в июне заработает свадебный портал «Свадьба в Подмосковье», где будут представлены все локации региона для заключения брака, свадебные тренды и многое другое.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.