Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:19

В Подмосковье свыше 10 тыс кг металлолома отправили на переработку КПО «Восток»

На прошлой неделе с комплекса по переработке отходов «Восток» очередная партия черного металлолома общим весом 10 800 килограммов отправилась на переработку в городской округ Коломна, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Среди отправленных на переработку предметов оказались привычные нам домашние изделия: решетки для гриля, столовые приборы, части металлических труб, овощные терки, старая посуда, слесарный инструмент, молоток и многое другое.

Комплекс по переработке отходов «Восток» ежедневно собирает свыше 6 тонн ломов черных металлов. Использование современных технологий позволяет оперативно отделять металлы с помощью магнитных сепараторов.

Переработанные металлы применяются широко: от выпуска крупных механизмов и промышленного оборудования до мелких изделий, вплоть до крепежных элементов.

Металлические предметы важно собирать отдельно и помещать в синие контейнеры для вторичных материалов. Эти емкости предназначены специально для сбора перерабатываемых ресурсов, обеспечивая эффективное использование природных богатств нашей планеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.