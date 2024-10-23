В Подмосковье свою деятельность осуществляют чуть больше 3 тыс сельских старост

23 октября в Подмосковье отмечают свой праздник сельские старосты — в этом году во второй раз. Закон об учреждении новой праздничной даты в регионе был принят депутатами Мособлдумы 18 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как рассказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Михаил Мурзаков, в Подмосковье на сегодняшний день свою деятельность осуществляют чуть больше 3 тыс. старост. Наибольшее их количество — в городских округах Сергиево-Посадский, Истра, Клин, Наро-Фоминский и Талдомский.

По словам парламентария, в Московской области развитию института сельских старост уделяется самое пристальное внимание.

«Подмосковье — передовик по работе с сельскими старостами относительно других субъектов Федерации. Мы это видим, во-первых, по позиции нашего председателя Игоря Брынцалова, который очень много внимания этому уделяет. Мы ввели единое удостоверение сельских старост, знак сельских старост. Это тоже важный момент, особенно на селе, ведь большинство старост — люди немолодые, и им приятно иметь отличительные знаки, подтверждающие их полномочия. Также незарегистрированные в населенных пунктах, но имеющие в собственности жилье люди не могли ни участвовать в выборах сельского старосты, ни становиться сельским старостой. Теперь это несоответствие общими усилиями депутатов устранено, с нашей подачи принята поправка в 131-й Федеральный закон», — отметил Михаил Мурзаков.

Кроме того, он добавил, что в большинстве муниципалитетов старостам оплачивается проезд, мобильная связь и канцелярия. В рамках конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» для старост есть специальная номинация — «Лучший староста сельского населённого пункта». Победители становятся обладателями денежных призов на осуществление проектов в своих деревнях и селах.

По итогам конкурса 2023 года, который подводился в феврале 2024 года, одним из лучших признан Валерий Шахназаров, староста деревни Семкино округа Мытищи. И не случайно — на протяжении многих лет мужчина «вкладывает душу» в то место, где живет, а вместе с тем создает комфорт для окружающих.

К масштабным проектам, которые ему удалось осуществить, Валерий относит благоустройство подъездных к деревне дорог, замену деревянных фонарных столбов на бетонные, строительство детской площадки и создание зоны воркаута. И все это для относительно небольшого населенного пункта — в Семкино проживает порядка 300 человек.

«Главное наше достижение — это вот это помещение, которое мы своими руками все вместе возводили. Мы его называем культурно-досуговый центр. Нашу идею поддержала глава округа. Сделали сначала на сваях сцену, отыграли летом 300-летний юбилей деревни. Потом доработали, построили небольшое здание — одну комнату определили для наших пожилых людей, вторую — для детей. Хотим в будущем в одной из комнат открыть музей. Уже есть наработки — плакаты на стенах, посвященные почетным жителям и спортсменам деревни, ветеранам и участникам ВОВ, помощи от жителей Семкино участникам спецоперации», — рассказал Валерий Шахназаров.

С поздравлениями в адрес старост также обратился Михаил Мурзаков.

«Я поздравляю всех тех людей, кто взял на себя непростую ношу — быть сельским старостой, представлять своих земляков и их интересы. Желаю здоровья прежде всего, сил, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Мы с вами будем делать, то хорошее дело, которое от нас ждут — мы будем вместе работать на благо Московской области, на благо каждого населенного пункта», — подчеркнул парламентарий в завершении.

По мнению губернатора региона Андрея Воробьева, издавна староста был самым уважаемым человеком на селе.

«И сегодня их мнение имеет вес, им доверяют люди. Ответственные, чуткие, они держат руку на пульсе, оперативно реагируют на сложные ситуации», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что правительство совместно с депутатским корпусом и главами территорий будет поддерживать институт сельских старост и укреплять местное самоуправление.