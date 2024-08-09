В Подмосковье свободны порядка 4 тыс квотируемых рабочих мест для инвалидов

«На сегодняшний день в Подмосковье выделено свыше 14,4 тысячи квотируемых рабочих мест для приема на работу инвалидов. На них работает 10,4 тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Московской области квотируемые рабочие места для инвалидов предоставляют свыше 4 тысяч организаций», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По словам Голубева, это не просто цифры и статистика. Закон о квотировании рабочих мест дает возможность для людей с ограниченными возможностями здоровья реализовать свой потенциал в профессиональной сфере.

Для работодателей, численность работников которых составляет более 100 человек, квота для приема на работу инвалидов устанавливается в размере 2% от среднесписочной численности работников.

Для работодателей, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, квота для приема на работу инвалидов устанавливается в размере 1% от среднесписочной численности работников.

На портале «Работа в России» подходящую работу можно найти через специальный фильтр поиска вакансий «Подходящие для инвалидов». Сегодня на портале доступно более 1,1 тыс. вакансий для трудоустройства инвалидов.

В регионе инвалидам предоставляется бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография». Также предусмотрена услуга сопровождения трудоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.