В Подмосковье суд поддержал включение ООО «Тильзит» в реестр нечестных поставщиков

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Тильзит» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Шатурского энергетического техникума о внесении сведений в отношении ООО «Тильзит» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку и установку контрольно-пропускного пункта.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Тильзит» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.

В завершении мероприятия с докладом по вопросам судебной практики Московского областного УФАС России выступил начальник правового отдела Московского областного УФАС России Ваха Мусаев и привел статистику принимаемых судами решений.

«В I полугодии 2024 года в судах обжаловалось 151 решение управления. 127 решений управления признаны судом законными, 24 решения отменены. Большинство исковых заявлений подаются на решения в сфере закупок, часто обжалуются решения по антимонопольным делам и постановления о привлечении к административной ответственности», — заключил он.