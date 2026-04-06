В Подмосковье студентов МГУ наградили за спасение детей на реке

Студентов геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова наградили за спасение четверых детей во время практики в Подмосковье. Церемония прошла в университете в рамках празднования Дня геолога, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

Награды получили третьекурсники Александр Орлов, Антон Пищулин и Егор Удовкин. Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» вручили Александру Орлову, почетные грамоты — Антону Пищулину и Егору Удовкину. В церемонии приняли участие врио заместителя начальника областного главного управления МЧС по политической и воспитательной работе Екатерина Горькаева и главный государственный инспектор по маломерным судам региона Рашид Мусаев.

Инцидент произошел в июне прошлого года на Звенигородской биостанции МГУ имени С. Н. Скадовского, где студенты проходили практику. Во время занятий у реки они услышали детские крики. Александр Орлов заметил, что один из мальчиков не поднимает голову из воды, и сразу бросился на помощь, не раздеваясь.

Он вытащил двоих детей на отмель и вернулся за остальными. Антон Пищулин и Егор Удовкин помогли вывести детей на берег. Трое мальчиков быстро пришли в себя, четвертый некоторое время восстанавливал дыхание. Медицинская помощь не потребовалась.

«Такие поступки не совершаются по приказу. Они идут от сердца, от внутреннего стержня, от воспитания и нравственных ориентиров. В системе МЧС России есть четкое понимание: спасатель — это не только профессия, это состояние души. И сегодня мы видим, что среди студентов МГУ есть люди, которые уже обладают этим качеством», — сказала Екатерина Горькаева.

Представители ведомства также поздравили студентов с профессиональным праздником и отметили, что День геолога объединяет людей сильных духом, готовых работать в сложных условиях.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.