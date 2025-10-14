В Подмосковье строят современное жилье и создают рабочие места

За 9 месяцев текущего года только в новых жилых комплексах Подмосковья появилось более 3 тыс. рабочих мест, благодаря вводу в эксплуатацию 15 корпусов с коммерческими помещениями и открытию 4 школ в жилых комплексах. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Рабочие места появились в жилых комплексах «Томилино Парк», «Пятницкие Луга», «Пригород Лесное», «Прибрежный Парк», «Новоград Павлино», «Мытищи Парк», «Квартал Ивакино» и «Квартал Авиаторов». В этих проектах ввели в эксплуатацию новые корпуса со стрит-ритейлом на первых этажах общей совокупной площадью более 24 тыс. кв. м.

На этих площадях жители района могли открыть собственное дело или устроиться на работу в найм. Более 1,5 тыс. вакансий здесь нашли специалисты разных профессий: предприниматели, продавцы, бариста, официанты, парикмахеры, повара и многие другие.

Помимо ретейла специалисты смогли устроиться на работу в школы. Этой осенью в проектах «Горки Парк», «Мытищи Парк», «Прибрежный Парк» и «Пригород Лесное» девелопер открыл новые социальные объекты практически для 5 тыс. учеников. Чтобы обеспечить качественное обучение и комфортные условия пребывания, такому количеству школьников необходима почти тысяча сотрудников по разным направлениям: учителей, методистов, секретарей, поваров, медицинских специалистов и уборщиков. Все они смогли найти работу недалеко от дома.

«Мы уверены, что комфортная жизнь не ограничивается стенами квартиры. Для нас важно, чтобы жители могли не только жить, но и работать, развиваться, проводить досуг рядом с домом. Поэтому в наших проектах мы создаем целостную городскую среду: развиваем социальную, коммерческую и общественную инфраструктуру, обеспечивая доступ к образованию, услугам, работе и отдыху в шаговой доступности от дома. Все это позволяет держать высокий стандарт качества жизни в наших жилых комплексах», — отмечает управляющий директор «Самолет Москва» Арцрун Геворкян.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.