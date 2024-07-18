В Подмосковье строительную компанию оштрафовали за незаконную перевозку отходов

Красногорский городской суд отказал в удовлетворении жалобы строительной компании «Асстрой» на действия Минэкологии Подмосковья. Ранее инспекторы эконадзора привлекли строителей к административной ответственности за то, что на самосвале, принадлежащем компании, незаконно перевозились техногенные грунты. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что нарушение было установлено средствами фотофиксации в Красногорске, на 23-м километре автодороги «Балтия».

«Электронный талон на транспортировку не оформлялся, поэтому не было гарантии, что не произойдет незаконного сброса отходов. За данное нарушение компания была оштрафована на 100 тыс. рублей», — сообщил Фирсов.

Не согласившись с постановлением, компания подала жалобу в суд с просьбой отменить наказание, поскольку на момент совершения нарушения автомобиль якобы находился в пользовании другого лица. Однако представленные документы суд счел неубедительными. Правота Минэкологии в очередной раз была доказана.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.