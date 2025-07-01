В Подмосковье стартуют мероприятия по обеспечению защиты свиноводства и птицеводства

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает о проведении на территории региона в период с 1 июля 2025 года до 1 июля 2026 года мероприятий по обеспечению биологической защиты объектов свиноводства и птицеводства — «Без АЧС и ВГП». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что мероприятия направлены на профилактику заноса и недопущение возникновения африканской чумы свиней (АЧС) и высокопатогенного гриппа птиц (ВГП). Это особо опасные инфекционные заболевания с высоким летальным исходом для сельскохозяйственных животных, что может нанести убытки действующим хозяйствам, за счет ликвидации поголовья.

В целях профилактики в течение всего указанного периода ветеринары Госветслужбы Подмосковья совместно с охотпользователями будут проводить мониторинги по обнаружению трупов диких кабанов — возможных переносчиков вируса АЧС. Также запланированы рейды в местах размещения твердых коммунальных отходов для выявления трупов домашних свиней, домашней, дикой и синантропной птицы (обитающей в непосредственной близости от человека) с проведением отбора проб для дальнейших лабораторных исследований. Кроме того, в план мероприятий включены обходы периметра птицеводческих предприятий и мест скопления дикой и синантропной птицы, проверка систем биологической безопасности свиноводческих и птицеводческих хозяйств, выявление мест несанкционированного захоронения биологических отходов и разъяснительная работа с сельхозтоваропроизводителями.

Ветеринарная служба Подмосковья на постоянной основе проводит работу по профилактике и мониторингу особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Комплекс мер позволит сохранить стабильную эпизоотическую обстановку и не допустить очагов заражения. В случаях внезапного падежа или массового заболевания поголовья владельцы хозяйств обязаны незамедлительно проинформировать Госветслужбу региона для принятия дальнейших мер. Адреса и телефоны ветучреждений указаны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.