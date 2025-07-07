В Подмосковье стартует вторая региональная профильная смена «Растим патриотов России!»

С 7 по 12 июля на базе учебно-методического центра «Авангард» пройдет вторая региональная профильная смена «Движения Первых» «Растим патриотов России!». В ней примут участие более 600 школьников из 10 муниципалитетов Подмосковья. Смена приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа смены направлена на развитие лидерского потенциала, укрепление командного духа и формирование ценностей патриотизма, служения Отечеству, взаимопомощи и взаимоуважения, сохранения исторической памяти у подмосковных школьников. Участников ждут тренинги и мастер-классы от инструкторов центра «Авангард», занятия по истории Великой Отечественной войны и вкладу Подмосковья в Великую Победу, патриотические акции и командные игры.

В течение шести насыщенных дней ребята будут участвовать в тактических играх и квестах, осваивать основы первой медицинской помощи, а 8 июля, в честь Дня семьи, любви и верности, пройдет конкурс рисунков на асфальте на тему «Моя семья — моя опора», ребята познакомятся с сообществом «Родные Любимые» и сделают сюрприз родителям.

Одним из ключевых моментов смены станут встречи с настоящими патриотами России — общественно-политическими деятелями, добровольцами, участниками специальной военной операции. Финальной точкой недели станет масштабный марш-бросок в формате военно-спортивной игры «Зарница 2.0», в ходе которой ребята смогут применить на практике полученные знания и навыки.

В ведомстве напомнили, что первая смена прошла с 23 по 28 июня. До конца лета в рамках проекта «Растим патриотов России!» состоятся еще три профильные смены. Их участниками станут сотни школьников — активистов Движения Первых из разных уголков Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.