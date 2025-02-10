В Подмосковье стартует Всероссийский проект «Месяц студенчества в ЭКО-культуре»

Агрохолдинг «ЭКО-культура» в Подмосковье объявил о запуске Всероссийского проекта «Месяц студенчества в ЭКО-культуре», который обещает стать ярким событием для студентов из 9 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В мероприятиях примут участие учащиеся из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской республики, а также Московской, Ленинградской, Тульской, Воронежской, Ростовской и Калужской областей.

Проект стартует интеллектуальным конкурсом в формате «квиз», который соберет 15 команд участников. Победившая команда получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей, что сделает состязание еще более увлекательным и конкурентным.

В течение всего месяца студенты смогут участвовать в различных профориентационных мероприятиях, которые организует агропромышленный холдинг. Специалисты компании проведут тренинги и мастер-классы для студентов и преподавателей, а руководители холдинга ответят на волнующие участников вопросы о карьере и перспективах в аграрной сфере.

Цель проекта — помочь студентам лучше разобраться в профессиях агропромышленного комплекса, изучить особенности тепличного овощеводства и помочь выбрать перспективных работодателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.