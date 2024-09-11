В Подмосковье стартует Всероссийский проект «ЭтНик: кадры решают»

Проект « ЭтНик: кадры решают » направлен на формирование кадрового резерва этнокультурного сектора, обеспечивающего его планомерное и поступательное развитие, через повышение мотивации и систематизацию знаний молодых специалистов, а также получение ими практического опыта в реализации задач государственной национальной политики. Прием заявок будет осуществляться до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Проект направлен на молодых людей в возрасте 21-35 лет, заинтересованных в реализации проектов и активной деятельности в сфере межнациональных отношений. Участники смогут реализовать свой личностный потенциал через созидательную деятельность в рамках разработки индивидуальных этнокультурных проектов, получение и обмен знаниями, опытом, методиками, успешными практиками, профессиональными компетенциями.

Создание социального лифта этнокультурной сферы обеспечит развитие и карьерный рост молодых специалистов, совершенствование профессиональных и экспертных сообществ сектора. Поскольку на последнем этапе у участников будет возможность получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца, мы ориентируемся на молодых людей, которые получили/получат в период реализации проекта диплом бакалавра или диплом о среднем специальном образовании.

Участие в проекте наставников из числа экспертов, подготовленных в рамках серии проектов «ЭтНик», позволит выстроить устойчивую систему наставничества, создаст пространство преемственности, развития интеллектуальных и творческих навыков целевой группы проекта.

Проект пройдет в три этапа:

1. Отбор участников на первый этап. Проведение образовательного видеокурса по этнокультурной тематике, подготовленного экспертами Ресурсного центра в сфере национальных отношений и МГУ им. Ломоносова. Отбор участников на второй этап.

2. Подготовка проектов участниками для презентации на очных трехдневных окружных семинарах с обширной образовательной программой. Проведение 4-х окружных семинаров. Отбор участников на третий этап.

3. Проведение 6-дневного очного этапа обучения в Москве, включающего образовательный курс, стажировку и участие в конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».

Итогом реализации проекта «ЭтНик: кадры решают» станут разработанная и апробированная пилотная образовательная программа и методические материалы, представленные на видеоконференции по результатам реализации проекта и перспективам взаимодействия сформированного сообщества кадрового резерва этнокультурного сектора.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету на сайте.

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в партнерстве с кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова, федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России» при поддержке фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам национальностей.

Контактное лицо: Анна Викторовна Фандюшина, координатор проекта, тел. +7 917 589-09-06, e-mail: ierrc2017@yandex.ru

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