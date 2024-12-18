В Подмосковье стартует Всероссийский конкурс «Родная игрушка»

В рамках реализации распоряжения Российского общества «Знание» и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» проводят Всероссийский конкурс «Родная игрушка». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Целью конкурса является стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности. Эти игры и игрушки должны помочь детям лучше узнать свою страну и ее историю, вырасти защитниками Родины, ориентироваться на создание в будущем крепкой многодетной семьи, с ранних лет развивать творческое и научно-техническое мышление.

Конкурс предназначен для широкой аудитории: свои проекты игр и игрушек для детей от 0 лет и старше могут представить независимые авторы, производители детских игр и игрушек, а также различные творческие коллективы.

Заявки на участие принимаются на сайте конкурса до 14 февраля 2025 года.

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