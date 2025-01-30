В Подмосковье стартует Всероссийский чемпионат по профессиональному мастерству

С 1 февраля по 15 марта 2025 года в Московской области пройдут мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В них примут участие более 2 тысяч студентов СПО и школьников, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Участники продемонстрируют свое мастерство по 302 компетенциям, выполняя конкурсные задания на 56 площадках чемпионата, среди которых: МЦК — техникум им. С. П. Королева, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Красногорский колледж, колледж «Подмосковье», Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко, Дмитровский техникум, Подольский колледж имени А. В. Никулина, Физико-технический колледж, Можайский техникум и многие другие.

Соревнования пройдут по 194 компетенциям в основной возрастной категории и 108 в категории «Юниоры» в сферах: IT-технологий, услуг и сервиса, промышленных, творческих, педагогических и медицинских профессий, декоративно-прикладного искусства.

«Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В мероприятиях на всех этапах вовлечены тысячи работодателей. Это позволяет синхронизировать требования реального сектора экономики к качеству подготовки кадров и систему среднего профессионального образования», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.