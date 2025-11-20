В Подмосковье стартует шестой Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия

Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Семья» федерального проекта «Старшее поколение» совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации запускает шестой Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия (далее Отбор). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Задача отбора выявление и тиражирование лучших практик работы для старшего поколения в России.

С этого года акцент делается на системные практики активного долголетия в регионе, муниципалитетах и отдельных населенных пунктах.

В 2024 году в рамках четвертого отбора было принято 2 684 заявки из 89 регионов России, 110 практик отобраны для публикации в Сборнике. Все практики, включенные в Сборник, опубликованы на сайте АСИ «Смартека» и доступны для тиражирования.

К новому отбору приглашаются российские юридические лица любой организационно-правовой формы, российских юридических, а также физических лиц граждан Российской Федерации.

Прием заявок осуществляется до 25 декабря 2025 года на платформе «Экспертум»: по ссылке. Финалисты конкурса будут определены в феврале 2026 года, победители — объявлены до конца марта 2026 года.

Отобранные лучшие практики будут опубликованы на платформе «Экспертум» и портале национальных проектов России для распространения в регионах. Практики, признанные эталонными, получат поддержку организаторов и партнеров отбора и будут рекомендованы для внедрения и тиражирования лучшего опыта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.