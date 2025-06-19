В Подмосковье стартует сезон сбора лесных ягод

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Неожиданно подкравшиеся дожди — не помеха для поспевающей земляники. Любители сбора лесных даров уже отмечают появление первых спелых ягод, предвосхищая традиционный июльский сезон. Наиболее благоприятными местами поиска земляники остаются сосновые леса. Лучшее время для сбора — конец июня или начало июля в утренние и вечерние часы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министерство экологии и природопользования Московской области призывает жителей быть внимательными и осторожными при сборе лесных ягод.

Важно помнить о нескольких ключевых моментах:

Избегайте сбора вдоль дорог и в черте города: ягоды, как и грибы, способны накапливать вредные вещества, содержащиеся в выбросах автотранспорта.

Откажитесь от коммерческой деятельности. Незаконная продажа лесных даров влечет за собой штрафные санкции.

Необходимо уметь отличать съедобные и ядовитые виды. На территории Подмосковья произрастает множество ягод. Наиболее распространенные съедобные: земляника, малина, костяника, черника, брусника, клюква. Важно помнить и о ядовитых: белладонна, аронник пятнистый, воронец колосовидный, волчье лыко, бузина.

Сбор краснокнижных ягод, таких как кизильник среднерусский и черноплодный, шикша, княженика, жимолость голубая, морошка, вишня степная и другие, строго запрещен на всей территории Московской области. С полным списком краснокнижных растений можно ознакомиться в Красной книге Московской области, доступной по ссылке.

«В предвкушении сезона земляники важно помнить: каждый сорванный плод, каждая тропинка в лесу оставляют свой след. Наша задача — сделать этот след как можно меньше. Наслаждаясь щедростью природы, не забывайте о бережном отношении к ней», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.