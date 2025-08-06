В Подмосковье стартует сезон охоты на водоплавающую дичь

В эти выходные начинается одна из самых массовых и популярных в Подмосковье охот — на водоплавающую дичь. Большинство диких уток уже завершили сезон размножения, и молодые птицы поднялись на крыло, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Традиционно наибольшей популярностью у охотников пользуются водно-болотные угодья Шатурского, Можайского и Сергиево-Посадского округов. В эти дни здесь ожидается особенно много желающих испытать свою удачу.

«Открытие сезона охоты на пернатую дичь — значимое событие для региона. Мы призываем всех охотников строго соблюдать установленные правила, нормы добычи и меры безопасности. Это важно как для сохранения природных ресурсов, так и для безопасности самих охотников», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Безопасность и соблюдение правил — залог успешной охоты:

Строго соблюдайте правила охоты и установленные нормы добычи.

Особое внимание — обращению с оружием: небрежность может привести к трагедии.

Алкоголь — главный враг охотника! Именно он чаще всего становится причиной несчастных случаев.

Не забудьте документы: охотничий билет, разрешение на оружие и на добычу, а так же путевку.

«Для охотников начало сезона — праздник, а для сотрудников Комитета лесного хозяйства Московской области — время усиленной работы. Инспекторы Госохотнадзора будут обеспечивать контроль за соблюдением правил охоты, норм добычи и мер безопасности. Их задача — не только пресекать нарушения, но и помогать охотникам, консультируя их по всем вопросам», — добавил Алексей Ларькин.

Карта охотничьих хозяйств здесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.