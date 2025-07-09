В Подмосковье стартует сезон охоты на пернатую дичь

С 25 июля в Подмосковье официально открывается охота на болотно-луговую дичь для владельцев подружейных собак — легавых, ретриверов и спаниелей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Начиная с этой даты, охотники могут добывать дупелей, бекасов, гаршнепов, коростелей и ряд других видов куликов и пастушковых в соответствии с Правилами охоты.

С 9 августа сезон охоты расширится для всех категорий охотников: появится возможность охотиться на водоплавающую, полевую и степную дичь, а с 16 августа начнется охота на боровую дичь.

«Открытие сезона охоты на пернатую дичь в Подмосковье — важное событие для охотников региона. Мы призываем строго соблюдать Правила охоты, нормы добычи и меры безопасности, чтобы сохранить природные ресурсы и обеспечить безопасное проведение охоты.

На данный момент комитетом осуществляется выдача разрешений на добычу птиц. Заявку можно подать посредством регионального портала госуслуг», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Госохотнадзор Московской области напоминает о строгом соблюдении правил охоты, норм добычи, безопасности и правил пожарной безопасности в охотничьих угодьях.

В регионе работает 64 охотничьих хозяйства, закрепленных за общественными организациями охотников, а также три общедоступных охотничьих угодья. Вся информация об этом — на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

Разрешения на охоту оформляются в охотничьих хозяйствах, а разрешения на добычу в общедоступных угодьях городских округов Солнечногорск, Шатура и Щелково можно получить онлайн через портал госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.