В Подмосковье стартует сбор заявок на грантовый конкурс «Патриотизм в действии»

Подмосковная «Молодая Гвардия Единой России» запускает конкурс молодежных инициатив «Патриотизм в действии», приуроченный к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Грантовый конкурс нацелен на поиск и финансирование патриотических проектов, которые воспитывают любовь к Родине, а также популяризируют историю Великой Отечественной войны. Прошедшие отбор проекты получат поддержку до 150 тыс. рублей.

Идеи социальных проектов могут быть связаны с адресной помощью ветеранам, сохранением памятников героям войны, популяризацией истории Великой Отечественной войны среди молодежи региона.

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет — подмосковные школьники, студенты, работающая молодежь, члены общественных организаций, у которых есть идея социального проекта по заявленной тематике.

«Победители грантового конкурса получат не только средства для реализации своей идеи, но и всестороннюю помощь в организации и продвижении проекта в региональных и муниципальных медиа. Команда МГЕР имеет большой опыт воплощения в жизнь инициатив, поэтому мы всегда поможем и подскажем, как сделать так, чтобы они имели больший эффект. Кроме того, лучшие авторы смогут войти в региональный организационный состав подготовки празднования 80-летия Великой Победы. Заявки принимаются до 1 марта, поэтому хочу пожелать всем удачи», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Чтобы принять участие, необходимо до 1 марта отправить свою заявку на почту patriotizmvdeistvii@mail.ru, после чего дождаться результатов оценки проекта и объявления победителей в социальных сетях. При получении финансирования необходимо воплотить свой проект в жизнь до 1 августа 2025 года.

Подробную информацию о Конкурсе, положение, правила участия, шаблоны заявки и согласия на обработку персональных данных участники могут найти по ссылке: https://clck.ru/3G9kWP.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.