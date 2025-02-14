В Подмосковье стартует прием заявок на конкурс природоохранных проектов

Общероссийская организация «Союз охраны птиц» объявила конкурс природоохранных проектов. Это отличная возможность для всех, кто неравнодушен к судьбе птиц и природы в целом, внести свой вклад в сохранение биоразнообразия России, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Ключевыми целями конкурса является изучение, охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц России, а также выделение новых и мониторинг существующих ключевых орнитологических территорий России.

Заявки на конкурс принимаются в период с 15 февраля по 31 марта 2025 г. Участниками конкурса могут стать физические и юридические лица, являющиеся членами Союза на протяжении не менее двух лет и уплатившие членские взносы за указанный период.

Подать заявку можно в электронной форме в бюро Центрального совета союза по адресу электронной почты СОПР: rbcu1993@mail.ru.

Подробную информацию по регламенту участия можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.