В Подмосковье стартует онлайн-хакатон по информационной безопасности 7 февраля

Жители Подмосковья могут зарегистрироваться на онлайн-соревнование по информационной безопасности, которое пройдет с 7 по 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Регистрация на онлайн-хакатон по информационной безопасности открыта для всех желающих. Участникам предстоит решать задачи, связанные с обнаружением, эксплуатацией и защитой уязвимостей в компьютерных системах.

Соревнование включает задания по криптографии, веб-технологиям, реверсу, форензике и другим направлениям. Принять участие можно индивидуально или в команде до пяти человек. Организаторы отмечают, что задания подойдут как новичкам, так и опытным специалистам.

Мероприятие начнется 7 февраля в 12:00 и завершится 8 февраля. Подробная информация и форма для подачи заявки доступны на сайте организаторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.