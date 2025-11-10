В Подмосковье стартует олимпиада по 3D моделированию для школьников и студентов

В Подмосковье пройдет олимпиада по 3D-моделированию и проектированию «Московская область твоими глазами». Прием работ продлится до 21 ноября, результаты будут объявлены до 20 декабря, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками олимпиады могут стать учащиеся 1-11 классов школ и 1-2 курсов колледжей Московской области. Участие бесплатное и дистанционное.

Конкурс пройдет по трем направлениям: «Творим в Minecraft» — участникам необходимо создать достопримечательность и представить проект; «3D-дизайнер» — необходимо создать 3D-модель в любом 3D-редакторе и пришли в формате STL или OBJ; «Памятники воинской славы» — необходимо создать 3D-модель памятника Великой Отечественной войны в любом 3D-редакторе.

Олимпиада проводится АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ» и ЦМИТ «РОБОЛАТОРИЯ» совместно с ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи», ЦОПП ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия» и ЦМИТ «Призма» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также Сообщества преподавателей робототехники и информатики Ассоциации МИТ — Мы ИТ.

Узнать подробнее и зарегистрироваться можно на сайте ЦМИТ: https://robolatoriya.com/3d-olimp.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.