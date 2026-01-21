В Подмосковье стартует новый этап программы по утилизации электроники с 3 февраля

В Московской области 3 февраля начнется новый этап программы «Школа утилизации: электроника», направленной на бесплатную утилизацию электронного и электрического оборудования, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Программа «Школа утилизации: электроника» реализуется Фондом рационального природопользования при поддержке министерства экологии региона. Это одна из крупнейших экологических акций в России, которая проводится в 17 регионах страны. Подмосковье традиционно занимает лидирующие позиции по сбору и утилизации электронного лома.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что программа позволяет сотрудникам органов государственной и муниципальной власти, их посетителям, а также подведомственным учреждениям в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта бесплатно утилизировать отработавшее оборудование.

На утилизацию принимаются компьютерная, офисная и бытовая техника, холодильники, кондиционеры, электроинструменты, станки, научная и медицинская техника, а также персональные гаджеты.

Новый этап программы стартует в Шатуре и завершится в Красногорске 24 декабря. Для участия учреждениям необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования www.eko-fond.ru не позднее чем за две недели до даты проведения акции в своем муниципалитете. В случае необходимости экспертизы технического состояния оборудования регистрация должна быть завершена не менее чем за месяц до участия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Сейчас опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.