В Подмосковье стартует этап экологической программы «Школа утилизации: электроника»

сегодня в 15:05

С 4 сентября 2025 года на территории Московской области будет дан старт очередному этапу экологической программы «Школа утилизации: электроника» фонда рационального природопользования. Ближайшие акции пройдут в городских и муниципальных округах Люберцы, Дзержинский, Шатура, Орехово-Зуевский, Балашиха, Реутов, Электросталь, Павлово-Посадский, Богородский, Лосино-Петровский, Звездный городок. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области,

«Первый этап этой масштабной акции стартовал в январе и длился до середины июня. За это время муниципальными образованиями было собрано порядка 200 тонн электролома, приняли участие в общей сложности в сборе почти 250 учреждений. Областными ведомствами в рамках первого этапа на переработку передано более 4,5 тонн. Собранные отходы электронного и электрического оборудования, утратившие потребительские свойства, утилизируются на собственных производственных мощностях Фонда рационального природопользования в Люберцах», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

12 августа состоялось подписание четырехстороннего стратегического соглашения между тремя министерствами Московской области: экологии и природопользования, образования, имущественных отношений и фондом рационального природопользования (ЭКО-ФОНД) о совместной реализации экологической просветительской программы «Школа утилизации: электроника» в Подмосковье.

«В этом году мы ввели новую номинацию «Лучшая информационная кампания» по вовлечению населения в мероприятиях по сбору отслужившей техники. Итоги будут подводиться традиционно на ежегодной церемонии награждения на площадке правительства Московской области. Увеличение охватов среди различных целевых аудиторий способствует формированию экокультуры и устойчивых привычек населения. Мы рады, что программа «Школа утилизации: электроника» стала центром притяжения для экологически ответственного бизнеса. Компании, формируя призовой фонд, способствуют продвижению своих товаров и услуг на обширную аудиторию, участвующую в нашем проекте экономики замкнутого цикла», — подчеркнул председатель совета фонда рационального природопользования Владимир Аленцин.

Как проходит сбор старых электроприборов в Подмосковье:

Власти, организации или экологические движения создают временный пункт приема

В дату проведения сбора техники в округе сотрудники фонда:

бесплатно вывозят оборудование;

запускают его переработку на производстве фонда согласно законодательству;

все элементы идут на переработку.

Кто может участвовать в программе:

бюджетные учреждения (в том числе социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, спорта и т. д.), + сотрудники, школьники/воспитанники;

органы государственной и муниципальной власти;

население.

Утилизация техники для коммерческих организаций стоит 1 рубль.

Сбор в учебных заведениях

Образовательные учреждения могут организовать сбор техники среди учащихся и воспитанников. Что нужно сделать:

Зарегистрироваться на сайте программы максимум за две недели до дня мероприятия в городе.

Опубликовать не менее чем за 10 дней до события в электронном журнале, родительском чате, на сайте дату и время сбора + список техники, которую можно сдать.

Привлечь к участию минимум 30% классов и постараться собрать от 450 кг техники. Можно объединиться с другими школами и детсадами города.

Провести интерактивные экологические уроки о раздельном сборе и утилизации электронных отходов. Методические материалы можно скачать на сайте проекта.

Провести креативную экологическую акцию в день вывоза техники, сделать публикации на сайте, в социальных сетях, в местных СМИ.

Важно: из образовательных учреждений технику вывозят только во время учебного года.

Сбор в других бюджетных учреждениях. Как участвовать:

Зарегистрироваться на сайте программы не менее чем за две недели до дня проведения программы в городе.

Получить договор, форму заявки, разрешительные документы от координаторов.

Направить реквизиты организации и заполненную заявку с перечнем оборудования на утилизацию.

Согласовать с координаторами дату и время вывоза. Если техники много, ее могут забрать вне графика.

Дождаться результатов технической экспертизы оборудования (проводят в рамках программы).

Списать, демонтировать и собрать оборудование в удобном для выноса помещении к дате вывоза.

В день утилизации:

погрузить оборудование в автомобиль фонда;

получить акт приемки-передачи и спецификацию в двух экземплярах;

вернуть водителю экземпляр с подписью руководства.

Забрать акт утилизации (оформят в течение 60 дней).

Сотрудники могут сдать личную электронику. В документах ее не учитывают.

На утилизацию принимают:

офисную технику;

бытовую технику (включая стиральные машины и холодильники);

электроинструменты;

научную, медицинскую технику;

телефоны и другие гаджеты;

электронные игрушки.

Не принимают:

оборудование, отмеченное знаком радиации;

картриджи.

С графиком вывоза в 2025 году можно ознакомиться на официальном сайте фонда природопользования по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.