В Подмосковье стартует дополнительный период ОГЭ

С 17 по 23 сентября в Московской области пройдут резервные дни дополнительного периода для участников государственной итоговой аттестации (ГИА-9). Эти дни предназначены для учеников, получивших неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам, не явившихся на экзамен или досрочно завершивших его по уважительной причине в основные дни дополнительного периода. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В резервные дни примут участие 2 287 человек, для которых организовано более 20 пунктов проведения экзаменов. Все пункты оборудованы в соответствии с установленными требованиями, включая средства подавления сигналов мобильной связи и системы видеонаблюдения. За ходом проведения экзаменов будут следить более 50 аккредитованных общественных наблюдателей, что обеспечит прозрачность и объективность процесса.

Первый экзамен пройдет 17 сентября по русскому языку. 18 сентября участники сдадут ГИА-9 по математике. 19 и 22 сентября состоятся экзамены по всем учебным предметам, за исключением русского языка и математики. 23 сентября будут проведены экзамены по всем учебным предметам.

Результаты экзамена, который пройдет 17 сентября, можно будет узнать не позднее 25 сентября, а результаты за 23 сентября станут известны не позднее 1 октября.

Девятиклассники смогут ознакомиться с результатами в своих школах в течение одного дня со дня утверждения результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.