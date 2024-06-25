В Подмосковье стартует бизнес-акселератор «Экспортеры 2.0»

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) совместно со школой управления Сколково объявил о старте десятого потока акселератора «Экспортеры 2.0». Образовательный курс предназначен для предпринимателей, имеющих готовый продукт и желающих вывести его на международный рынок, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В течение четырех месяцев компании будут участвовать в интенсивах, где вместе с единомышленниками и опытными менторами займутся разработкой стратегий продаж за рубеж, изучат конкурентов, проверят маркетинговые гипотезы и составят коммерческие прогнозы. В результате компании получат пошаговые инструкции для работы на экспортном рынке, готовую стратегию и возможность заключить первые контракты еще во время обучения.

Отбор участников проводился на конкурсной основе. Так, от Московской области в бизнес-акселераторе участвуют производитель полимеров «НИКАТОР» из Серпухова, производитель рыбных продуктов «Доктор Элис» из Дмитрова и производитель сухих бульонов «Диннер-Сервис» из Красногорска.

Бизнес принимает участие в рамках софинансирования — фонд поддержки ВЭД МО покрыл 80% затрат на обучение.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям всестороннюю поддержку. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.