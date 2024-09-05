В Подмосковье стартует акция по сбору избыточного урожая яблок, арбузов и дынь

Жители Московской области смогут принять участие в акции, целью которой станет правильная утилизация бахчевых и фруктов. Акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» начнется 9 сентября и продлится две недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

По всему региону будет установлено более 77 брендированных емкостей для сбора сезонного вторсырья.

«В августе на территории региона начался сезон яблок и бахчевых. Как результат в СНТ и вблизи торговых точек может возникать потребность в таре под излишнюю нереализованную продукцию. Министерством было принято решение провести акцию, основная задача которой — минимизировать численность сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках региона и не допустить образования несанкционированных навалов. Все сырье поступит на нужды фермерских хозяйств региона», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Пункты приема будут организованы у овощных торговых точек, бахчевых развалов, дополнительные баки также появятся в СНТ.

Пригодное вторсырье отправится на корм животным и на удобрения для фермеров региона, а непригодные растительные отходы будут доставлены на переработку в промышленный компост.

Больше всего баков будет расположено в городских округах Одинцово, Ленинский и Зарайск.

С местами расположения точек сбора отходов можно ознакомиться на интерактивной карте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.