В Подмосковье стартует акция «Останови огонь» 15 марта

Федеральная противопожарная кампания «Останови огонь!» пройдет в Подмосковье с 15 марта по 30 сентября 2026 года. Акция направлена на профилактику нарушений правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Кампания призвана снизить число природных пожаров и предотвратить выжигание сухой растительности. Ежегодно тысячи возгораний возникают по вине человека — из-за непотушенных костров, брошенных окурков и поджогов травы. Такие пожары наносят серьезный ущерб природе, экономике и здоровью людей.

Жителям напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и рядом с ними. Нельзя выжигать сухую траву, оставлять непотушенные костры, бросать окурки и спички. Важно также информировать родных и коллег о бережном отношении к лесному фонду.

При обнаружении возгорания или задымления необходимо сообщить об этом по телефону федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру спасения 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.