В Подмосковье стартует акция «Ель домой-всей семьей!»

С 14 по 30 декабря 2024 года три лесных питомника подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Центрлесхоз» откроют свои двери для тех, кто хочет самостоятельно срубить новогоднее деревце по очень доступным ценам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Такую акцию Комлесхоз проводит шестой год подряд. На специально подготовленных новогодних плантациях в трех наших лесных питомниках мы даем возможность на законных основаниях срубить елку к новогодним праздникам. Наша задача действовать не только запретительными мерами, но и проводить профилактику и предотвращать незаконные рубки в лесах», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Выбрать и срубить понравившуюся елочку жители и гости Подмосковья могут в трех лесных питомниках — Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском.

Стоимость колючих красавиц в лесных питомниках Комлесхоза планируется ниже, чем на елочных базарах.

Срез новогодних елей осуществляется силами покупателя в присутствии должностного лица.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе важна качественная работа парков. В этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.