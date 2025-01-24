В Подмосковье стартовало мероприятие «Незаконная рубка»

Профилактическое мероприятие по предотвращению незаконной заготовки древесины на территории Московской области проводится в период с 22 января по 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Незаконная вырубка леса входит в пятерку рейтинга обращений граждан в центр управления регионом и на портал «Добродел» и является одним из самых тяжелых нарушений по причиняемому лесному фонду ущербу. Лесная охрана Комлесхоза уделяет особое внимание пресечению и профилактике подобных правонарушений», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Во время проведения «Незаконной рубки» в лесничествах в местах проведения возможных незаконных рубок лесных насаждений кратно увеличивается число наземных патрулирований.

В ведомстве отметили, что к совместному патрулированию привлекаются сотрудники правоохранительных органов и представители органов самоуправления.

За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административный штраф в размере до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более 5 тыс. рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;

на должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей;

на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.