В Подмосковье стартовали Всероссийские проверочные работы

С 15 апреля по 17 мая обучающиеся школ Московской области будут писать Всероссийские проверочные работы (ВПР). Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Даты проведения ВПР устанавливаются школами самостоятельно. В 4 классе напишут три работы: по математике, русскому языку и окружающему миру.

В 5-8 классах предусмотрено четыре работы. Пятиклассники напишут ВПР по математике, русскому языку, истории и биологии. Шестиклассники напишут по математике, русскому языку и двум предметам на выбор (история, биология, география, обществознание).

В 7 классах обязательными являются математика, русский язык и два предмета на выбор. Физика добавится к тем предметам, что и в 6 классе. А в 8 классах — химия.

Предметы по выбору будут распределяться так, чтобы один из них был из общественных наук, а другой — из естественных. Школы узнают, какие предметы писать, за неделю до проведения ВПР.

В 7 и 8 классах с углубленным изучением математики и/или физики ВПР по этим предметам может проводиться на углубленном уровне.

Некоторые ВПР можно будет выполнить на компьютере. Это касается истории и биологии в 5 классах, а также истории, биологии, географии и обществознания в 6-8 классах.

ВПР проверяются независимыми предметными комиссиями по единым критериям. Работы оцениваются баллами, для каждой работы разработана шкала перевода баллов в отметку.

«Решение о выставлении отметок за ВПР принимает школа», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.