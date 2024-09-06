5 сентября в школах Подмосковья состоялись первые занятия внеурочного курса «Россия — мои горизонты». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Россия — мои горизонты» — проект, направленный на введение уроков профориентации в российских школах. Его инициатором является министерство просвещения. На первой встрече в рамках курса в этом учебном году, тема которой была «Моя Россия — мои горизонты, мои достижения», учащиеся узнали о значимых исторических событиях и выдающихся личностях, которые внесли свой вклад в развитие нашей страны. На занятиях школьники активно обсуждали, как достижения соотечественников вдохновляют их на собственные свершения и как выбор профессии может помочь в реализации потенциала.

В ходе уроков ученики делились личными историями и размышляли о том, какие возможности открываются перед ними в современной России. Они обсудили важность выбора профессии и как курс «Россия — мои горизонты» поможет им разобраться в многообразии карьерных путей и найти свое место в жизни.

Следующее занятие будет посвящено личным достижениям и способам, которыми школьники могут повлиять на развитие страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.