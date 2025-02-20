В Подмосковье стартовали осмотры готовности ЛПС к пожароопасному сезону

На территории Московской области с 19 февраля начаты еженедельные совместные осмотры готовности 28 лесопожарных станций к пожароопасному сезону. Их проводят специалисты филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГАУ МО «Мособллес», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Цель мероприятий — подойти к пожароопасному сезону максимально готовыми и обеспечить стабильную обстановку на территории всего региона Особое внимание уделяется укомплектованности штата лесопожарных формирований и готовности специализированной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря к тушению лесных пожаров», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Для оперативного обмена информацией и постоянного контроля за обстановкой на территории Подмосковья в круглосуточном режиме функционирует региональная диспетчерская служба комитета (РДС), интегрированная с системой-112.

Один из основных документов — «Сводный план тушения лесных пожаров на территории Московской области на 2025 год» рассмотрен и одобрен Департаментом лесного хозяйства по ЦФО, ГУ МЧС России по Московской области и ФБУ «Авиалесоохрана» и, в данный момент, проходит процедуру согласования в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Он сформирован на основании планов тушения, представленных всеми 19 лесничествами Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.