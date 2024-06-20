В Подмосковье стартовали конкурсные испытания чемпионата «Абилимпикс»

сегодня в 14:07

В Дмитровском техникуме стартовали первые конкурсные испытания отборочного этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс», который организовала президентская платформой «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Студенты из Московской, Тверской и Ленинградской областей продемонстрировали свои умения в компетенции «Ресторанный сервис». Они соревновались в искусстве сервировки стола, обслуживания гостей, а также в приготовлении и оформлении коктейлей, следуя строгим рецептурам. Школьники из Московской, Костромской областей и Санкт-Петербурга приняли участие в конкурсе по выпечке осетинских пирогов.

Задачей участников было приготовить дрожжевое тесто и пироги с разнообразными начинками: мясом, осетинским сыром, листьями свеклы и зеленым луком.

«Мы желаем всем участникам чемпионата удачи и успехов в предстоящих испытаниях», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.