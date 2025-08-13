В Подмосковье стартовала завершающая смена в лагерях

Этим летом в лагерях Подмосковья провели три насыщенные смены, сейчас там идет четвертая смена, которая завершится 30 августа, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Этим летом в наших лагерях в Волоколамске и Коломне отдыхают дети из Московской, Белгородской и Курской областей. В общей сложности за лето здесь по бесплатным путевкам отдохнули около 1500 ребят», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В рамках четвертой смены дети продолжают наслаждаться разнообразными мероприятиями и активностями, которые помогают не только развивать физические навыки, но и укреплять дружеские связи. Программа смены включает в себя спортивные соревнования, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические вечера, что делает отдых ярким и насыщенным.

Также вожатые активно вовлекают ребят в различные игры и конкурсы, что способствует формированию командного духа и взаимопомощи.

По окончании смены планируется провести торжественное закрытие летней оздоровительной кампании.

В ведомстве напомнили, что с 2022 года на территории детского лагеря Имени 28 Героев Панфиловцев и Лесная поляна работал пункт временного размещения для жителей Донбасса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны быть активно задействованы в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.