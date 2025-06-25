В Подмосковье стартовала региональная профильная смена «Растим патриотов России»

С 23 по 28 июня на базе учебно-методического центра «Авангард» проходит региональная профильная смена «Движения Первых» «Растим патриотов России!». Участие в ней принимают около 600 школьников из 10 муниципалитетов Подмосковья, отобранных по итогам конкурсного отбора из более чем 1 000 заявок. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В торжественном открытии смены приняли участие замминистра образования Московской области Лариса Сулима, первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова, руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, директор УМЦ «Авангард» Дарья Борисова, а также председатель регионального совета Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

«В этом году при поддержке Министерства образования Московской области на базе Учебно-методического центра «Авангард» впервые проводим серию тематических смен »Растим патриотов России!» для участников Движения Первых, приуроченных к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В течение лета команды Движения Первых из всех муниципалитетов смогут побывать в «Авангарде». Здесь им предстоит не только нарастить лидерский потенциал, укрепить командный дух Первых Подмосковья, приобрести жизненно важные навыки благодаря инструкторам Авангарда, сыграть в «Зарницу», организовать патриотические акции, но укрепить свои знания по истории Великой Отечественной войны, историческому вкладу Подмосковья в Великую Победу», — подчеркнула заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

«Эти смены не просто отдых, это важный шаг в воспитании настоящих граждан своей Родины. Через знакомство с уникальной историей, культурой нашего региона дети учатся любить и беречь свою малую родину, гордиться ее достижениями и традициями. Мы уверены, что именно в таких условиях формируется искренняя патриотическая позиция, которая будет вдохновлять наших ребят на добрые дела и ответственное отношение к будущему страны», — отметила председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

За время проведения смены участники встретятся с настоящими патриотами Подмосковья — от общественно-политических деятелей до героев СВО. Завершится смена масштабным марш-броском в формате известной всем военно-спортивной игры «Зарница 2.0», который станет яркой финальной точкой недели.

В течение лета пройдут пять таких профильных смен. Участниками станут сотни школьников — активистов Движения Первых из разных уголков Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.