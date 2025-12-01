В Подмосковье стартовала региональная площадка Всероссийского патриотического форума

Региональная площадка Всероссийского патриотического форума открылась в парке «Патриот» в Московской области 7 декабря. В мероприятии приняли участие около 80 молодых активистов, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Всероссийский патриотический форум впервые проходит не только в Москве, но и на региональных площадках по всей стране. Форум подводит итоги Года защитника Отечества и 80-летия Победы, объединяя общественных лидеров, педагогов, ветеранов и молодежь для укрепления гражданской идентичности.

В Московской области площадка форума открылась в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот». Здесь собрались активисты военно-патриотических объединений, молодежных движений и волонтеры со всего Подмосковья. Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодежи при поддержке федеральных и региональных министерств.

Программа форума включает экскурсии по парку, посещение «Партизанской деревни» и Танкового музея, а также встречи с героями. Особое внимание уделили встрече с Дмитрием Лебедевым, гвардии младшим сержантом ВДВ и кавалером ордена Мужества, который рассказал о своем опыте участия в боевых действиях и волонтерской деятельности.

В ходе открытого диалога обсуждались современные формы патриотической работы, взаимодействие ветеранов с молодежью и поддержка участников СВО. Региональные программы форума продолжатся до 9 декабря в разных городах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.